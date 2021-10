Finanzpolitik Hört nicht auf die Schulden-Ökonomen!

Die Steuern steigen



So beruht das Plädoyer für mehr Schulden, das auch von manchen Ökonomen in Deutschland zu hören ist, auf der fixen Idee, diese hätten in Zeiten von Null- und Negativzinsen keinen Preis oder spülten dem Staat gar zusätzliches Geld in die Kassen. Das ist naiv. Nullzinsen sind keine Dauerveranstaltung. Spätestens wenn die Inflation ins Laufen kommt, werden die Zinsen am Kapitalmarkt deutlich anziehen. Dann müssen die Notenbanken die geldpolitischen Zügel straffen, wollen sie keine Flucht in die Sachwerte und damit einen Kollaps des Fiatgeldsystems riskieren.



Schulden, die heute noch zum Zins von null Prozent aufgenommen werden, lassen sich später nur zu höheren Zinsen refinanzieren. Dafür werden die Regierungen die Steuern erhöhen müssen. Wer wie Stiglitz für „große Investitionen der öffentlichen Hand“ auf Schuldenbasis plädiert, will seine Ausgabenwünsche offenbar auf Kosten künftiger Generationen finanzieren, ohne zu wissen, ob diese den auf Pump akkumulierten Kapitalstock überhaupt wollen. Mit Generationengerechtigkeit, die sich linke Ökonomen so gern auf die Fahnen schreiben, hat das wenig, mit finanziellem Egoismus umso mehr zu tun.