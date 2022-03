„Firmen rechnen mit harten Zeiten“ Ifo-Index stürzt ab

Zuvor war der wichtigste Frühindikator für die Konjunktur in Deutschland zwei Monate in Folge gestiegen. Aber die Auswirkungen des Krieges bei den bereits steigenden Energiekosten und die Folgen der Sanktionen machen den Firmen zu schaffen. Im Verarbeitenden Gewerbe sank der Teilindex so stark wie noch nie. Dies gelte auch für die Erwartungen der Industriebetriebe, sagte Fuest. „Diese schlugen von Optimismus in einen deutlichen Pessimismus um.“