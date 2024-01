Firmenpleiten Insolvenzwelle rollt im Dezember weiter

Der Trend zu mehr Firmenpleiten in Deutschland hat sich zum Jahresende 2023 abgeschwächt. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen lag im Dezember um 12,3 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Angaben mitteilte. Im November hatte das Plus binnen eines Jahres bei 18,8 Prozent gelegen. Schon seit vergangenem Juni beobachten die Wiesbadener Statistiker zweistellige Zuwachsraten.