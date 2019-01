Folge des Handelsstreits China wird für 2019 offenbar geringeres Wachstumsziel ausgeben

China rechnet Insidern zufolge in diesem Jahr mit einem geringeren Wirtschaftswachstum. Die Führung in Peking erwarte ein Plus von sechs bis 6,5 Prozent, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Politikkreisen. Das Wachstumsziel soll bei der jährlichen Parlamentssitzung im März bekanntgegeben werden. Für das vergangene Jahr hatte die Volksrepublik ein Wachstum von „rund 6,5 Prozent“ des Bruttoinlandsprodukts angepeilt. China hat mit den Strafzöllen im Zuge des Handelsstreits mit den USA und einer gesunkenen Binnennachfrage zu kämpfen.