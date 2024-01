Folgen der Zinswende „Wir werden bei der Inflation unangenehme Überraschungen erleben“

Die Investitionslust der Unternehmen ist zuletzt deutlich gesunken. Können sinkende Zinsen die Wende bringen?

Sinkende Zinsen bedeuten sinkende Finanzierungskosten, damit werden mehr Projekte rentabel. Insofern sind Zinssenkungen per se investitionsfördernd. Aktuell gibt es viele große Vorhaben in Wartestellung, denken Sie nur an Green Tech und die Transformation der Industrie. Weil der Bund den Umbau nicht mehr so stark subventionieren kann wie geplant, werden die privaten Finanzierungsmöglichkeiten für die Klimawende umso wichtiger. Bei Investitionen in die Dekarbonisierung lassen sich auch mit Blick auf den steigenden CO2-Preis wachsende Erträge erzielen. Dessen ungeachtet glaube ich bei den Investitionen nicht an einen echten Turnaround 2024.



Und warum nicht?

Sinkende Zinsen können den drohenden Investitionsrückgang bestenfalls abmildern – und sie sind auch keine Medizin gegen die Standortdefizite Deutschlands. Es muss das gesamte Umfeld stimmen. Wegen sinkender Zinsen allein bauen Unternehmen keine neuen Produktionshallen.