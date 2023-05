Francois Villeroy de Galhau: Frankreichs Notenbank-Chef hält weitere Zinsanhebungen für wahrscheinlich

Die EZB hatte am Donnerstag die Zinsen bereits das siebte Mal in Folge angehoben. Zugleich signalisierte Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde, dass das Ende der Fahnenstange damit noch nicht erreicht ist. Die Währungshüter nahmen allerdings den Fuß etwas vom Gas und erhöhten die Zinsen diesmal lediglich um einen viertel Prozentpunkt. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit künftig bei 3,25 Prozent.