Frankreich: Inflation in Frankreich fällt deutlich

Nach niedrigeren Inflationsraten in Deutschland und Spanien geht auch in Frankreich der Preisauftrieb kräftig zurück. Wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte, fiel die Teuerungsrate im März auf 5,6 von 6,3 Prozent im Februar. In Deutschland war sie im März auf 7,4 von 8,7 Prozent gefallen. Und in Spanien wurde mit 3,3 Prozent sogar die niedrigste Rate seit August 2021 erreicht. Noch im Februar lag sie in dem Mittelmeerland bei 6,0 Prozent.