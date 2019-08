Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank kann ein vierter Grund dafür sein oder zukünftig werden, dass es weniger unternehmerische Aktivität gibt. Vor allem junge Unternehmen dürften es immer schwerer finden, sich Finanzierung zu besorgen, wenn Banken es nicht länger riskieren können, junge und potentiell scheiternde Unternehmen in großer Anzahl zu finanzieren. In Deutschland hat die OECD im vorletzten Jahr dafür noch keine Belege finden können, aber in Japan und anderen europäischen Ländern ist dieses als Zombifizierung bekannte Phänomen präsent. Ein weiterer Schuldenanstieg der öffentlichen Hand dürfte das Problem eher vergrößern.



Somit spricht nicht viel dafür, die Schuldenbremse zu lockern, um der Politik ein weiteres Milliardenbudget an die Hand zu geben. Vielmehr muss endlich eine Umschichtung der existierenden Staatsausgaben zugunsten gesteigerter öffentlicher Investitionen in Verbindung mit Bürokratieabbau und einer echten Steuerreform angegangen werden. Überall in der Welt versuchen Regierungen, die wirtschaftlichen Kräfte zu entfesseln – in Deutschland reden inzwischen sogar die Ökonomen von großen staatlichen Investitionsfonds!