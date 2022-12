Somit bewirken die Klimaschutzverträge wohl wenig Gutes, dafür greifen sie die marktwirtschaftliche Ordnung massiv an. Die Anreize der deutschen Unternehmen, aktiv in Klimaschutz zu investieren, werden wohl sinken. Der Staat muss immer dirigistischer werden anstatt das Potential des Wettbewerbs für den Klimaschutz zu entfachen. Statt, wie vom Minister erhofft, Vorreiter im Klimaschutz zu sein – was ja ohnehin nur erstrebenswert ist, wenn man zugleich ein positives Vorbild ist – wird Deutschland vermutlich durch eine weitere Bürokratisierung und die Förderung der Empfängermentalität der Unternehmen den Klimaschutz hierzulande bremsen.