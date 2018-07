Nun besteht die Möglichkeit, mit frischen, unverbrauchten und unideologischen Kräften einen neuen Start bei den Verhandlungen zu wagen – Minister Davis erwies sich als wenig erfolgreich; ständig blitzte er beim europäischen Unterhändler Michel Barnier ab. Davis wirkte aber auch nicht sehr sachorientiert. Neue Kräfte mögen erfolgreicher sein. Premierminister May hat am Montagnachmittag im britischen Unterhaus nochmals klar gemacht, dass sie auf jeden Fall aus dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion austreten will. Ob hier das letzte Wort gesprochen wurde, ist natürlich noch nicht klar.

Denn bereits am Nachmittag desselben Tages haben europäische Beobachter und britische Unterhausabgeordnete ein neues Referendum über den Brexit vorgeschlagen. Nun sind Vorschläge aus deutschen Oppositionsparteien für die britische Regierung keineswegs bindend, aber es wird in Zukunft neue Diskussionen geben. Der Druck auf Premierministerin Theresa May wird zunehmen, vor allem wenn die britische Wirtschaft sich zu Wort meldet - und das wird definitiv der Fall sein.