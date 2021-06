Freytags-Frage: Kann eine europäische Schuldenunion noch verhindert werden?

Natürlich sind Investitionen in alternative, also emissionsfreie oder -arme Antriebe und in die Digitalisierung zu begrüßen. Dennoch kommen Zweifel auf. Zunächst muss daran erinnert werden, dass der Aufbaufonds dazu dient, die unmittelbaren und mittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise zu überwinden. Das meint vor allem, gesunde Unternehmen zu retten, denjenigen zu helfen, die in der Krise ihren Arbeitsplatz verloren haben, und die Schwächen der digitalen Infrastruktur einschließlich des Bildungssektors zu überwinden.