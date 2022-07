Die gute Nachricht ist, dass es auf der Arbeitsebene natürlich zahlreiche Aktivitäten und Seminare zu aktuellen Themen gibt. Zudem gibt es viele Initiativen zur Unterstützung und Aufnahme ukrainischer Wissenschaftler an die Fakultäten in Deutschland. Auch das macht Hoffnung: Noch stehen die Universitäten nicht an der Spitze der Diskussion, aber in der langen Frist werden sich auch in diesem Bereich diejenigen durchsetzen, die an wirklich drängenden Problemen arbeiten.