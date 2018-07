CATL:

Der Markt für E-Autos wächst rasant, entsprechend groß ist der Bedarf an Batterien. Der chinesische CATL-Konzern baut nun auch in Deutschland Batteriezellen – in Thüringen. Dort wird eine der größten Batteriezellen-Fabriken für Elektroautos in Europa gebaut. Als erster Kunde des neuen Werkes bei Erfurt vergab der Autobauer BMW am selben Tag einen Milliarden-Auftrag an die Chinesen.

CATL will bis 2022 rund 240 Millionen Euro in das Werk im Industriegebiet „Erfurter Kreuz“ investieren und dort 600 neue Arbeitsplätze schaffen. Langfristig könnten bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen. Die Investitionssumme werde sich nach 2022 sicherlich noch erhöhen, sagte CATL-Vorstandschef Robin Zeng (s. Foto) in Berlin.

Bild: REUTERS