Frühjahrsgutachten Die Institute wackeln bei der Schuldenbremse. Das ist kein gutes Zeichen

Dass die Wirtschaft im nächsten Jahr um 1,4 Prozent wächst, wie die Institute in Aussicht stellen, ist daher noch nicht ausgemacht. Es wäre geradezu ein spektakulärer Boom. Denn die Rate, mit der die Wirtschaft in den nächsten Jahren bei normaler Auslastung ihrer Kapazitäten wachsen kann, taxieren die Institute auf gerade einmal 0,5 Prozent. Von 1997 bis 2023 lag die Rate noch bei 1,3 Prozent, also fast drei Mal so hoch. Das Absacken des langfristigen Wachstumstrends beruht neben der schwachen Investitionstätigkeit auf der nachlassenden Arbeitsbereitschaft der Bürger, von denen ein wachsender Teil lieber in Teil- als in Vollzeit arbeitet. Im Durschnitt wird die Arbeitszeit je Erwerbstätigen in den nächsten Jahren um 0,2 Prozent pro Jahr sinken, erwarten die Institute.