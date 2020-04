Frühjahrsgutachten Regierungen müssen in Corona-Zeiten Firmenpleiten vermeiden

Die Länge und das Ausmaß des globalen Abschwungs hängen den Ökonomen zufolge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab und davon, welche Maßnahmen zu ihrer Verlangsamung ergriffen werden und wie lange diese andauern. „Je einschneidender sie sind, desto größer fallen aber kurzfristig die wirtschaftlichen Schäden aus.“



Die Gemeinschaftsdiagnose dient der Bundesregierung als Basis für ihre eigenen Projektionen, die wiederum die Grundlage für die Steuerschätzung bilden. Erarbeitet wird das Gutachten vom DIW in Berlin, vom Ifo-Institut in München, vom Kieler IfW, vom IWH in Halle und vom RWI in Essen.