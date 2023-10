Führungswechsel IG Metall „Verdammt viel erreicht“

Hand aufs Herz: Welcher Arbeitgebervertreter war Ihnen in Ihrem Gewerkschaftsleben der liebste?

Ich bin zwar noch nicht im Resümee-Status, aber würde aus nostalgischen Gründen Otmar Zwiebelhofer von Südwestmetall nennen. Mit ihm habe ich als Bezirksleiter in Baden-Württemberg konstruktiv und fair zusammengearbeitet – und wir haben verdammt viel erreicht.



Lesen Sie auch: Christiane Benner im Podcast: „Man braucht Empathie, um sich in den Klassenfeind hineinzuversetzen“