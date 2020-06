Fünf Indikatoren im Überblick Zeichnet sich das Ende der Krise schon ab?

Die Prognostiker haben in Coronazeiten vor allem mit zwei Problemen zu kämpfen. Zum einen liefert das Statistische Bundesamt zentrale Daten wie Auftragseingang und Industrieproduktion mit einer Verzögerung von vier bis fünf Wochen. Dies macht in Zeiten, in denen fast täglich neue politische, medizinische und ökonomische Informationen auf uns herniederprasseln, bereits die Analyse des Ist-Zustands schwierig. Eine Ausnahme ist der Lkw-Maut-Index, der seit April täglich mit nur wenigen Tagen Verzug auf wiwo.de erscheint. Zum anderen gibt es für die Coronakrise kein historisches Vorbild.