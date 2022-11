G20-Gipfel Klumpenrisiko China: Diese 3 Grafiken offenbaren Deutschlands Abhängigkeit

750 Jahre ist es her, dass Marco Polo, Spross einer venezianischen Kaufmannsfamilie, zu seiner berühmten Reise nach Asien aufbrach. Erst ein knappes Vierteljahrhundert später kehrte er voll von Eindrücken vom exotischen Leben in Fernost in seine Heimatstadt Venedig zurück. So lange wie Marco Polo wird Olaf Scholz nicht in Asien verweilen. Dank der modernen Transportmittel düst Deutschlands Regierungschef in diesen Tagen binnen weniger Stunden durch mehrere asiatische Länder, trifft in Hanoi den vietnamesischen Ministerpräsidenten, spricht in Singapur zu Konzernchefs und konferiert in Bali mit den Regierungschefs der G-20-Länder.