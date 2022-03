Gasölpreis auf Elfjahreshoch Ölpreis im Steigflug: Putins Grüße an den Westen

Richtig ist allerdings auch: So sehr der Ölpreis die Konjunktur belastet, ruinieren kann er sie nicht. In den vergangenen gut 40 Jahren hat sich die Effizienz des Öleinsatzes verdreifacht. Das liegt zum einen am technischen Fortschritt, zum anderen am Strukturwandel, in dessen Folge die Bedeutung der vergleichsweise wenig energieintensiven Dienstleistungen gegenüber der Industrie gestiegen ist.