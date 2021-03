Gast-Kommentar Wachstum allein macht uns nicht glücklich

Für die Dominanz dieser einen Größe für die Erfassung unserer Volkswirtschaft werden meist die folgenden Begründungen angeführt: Erstens, je höher das BIP – je größer also die Leistung der Volkswirtschaft –, desto mehr Ressourcen stehen zur Verfügung, die wiederum in die Substanz investiert werden können. Somit folgt schnell der Umkehrschluss: Wenn wir mehr Infrastruktur, Bildung, Forschung, Gesundheitswesen, Kultur, Transferleistungen, Rechtsstaatlichkeit, Verteidigung, Schuldenabbau haben wollen, müssen wir mehr Wachstum haben.



Zweitens, das höhere BIP spiegelt nicht nur ein Mehr für alle wider, sondern enthalten hierin ist auch ein Besser: Innovationen steigern die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, und zwar nicht nur was den Nutzen für den Konsumenten anbelangt, sondern auch was die Schonung natürlicher Ressourcen betrifft. Wieder folgt schnell der Umkehrschluss: Wenn wir ökologischer wirtschaften wollen, müssen wir mehr Wachstum haben.