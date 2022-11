Geldentwertung : Chefin der Wirtschaftsweisen rechnet mit anhaltend hoher Inflation

Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer rechnet mit einer anhaltend hohen Inflation. „Wir werden 2023 weiterhin eine hohe Inflation sehen, weil die hohen Energiepreise bei den Verbrauchern ankommen“, sagte die der „Bild"-Zeitung vom Freitag. „Spätestens in zwei Jahren gehen die Preise zurück – aber nicht auf das Niveau, das wir vor dem Krieg in der Ukraine hatten.“ Der Arbeitsmarkt bleibe aber robust: „Das liegt an den Entlastungen, die ja auch Unternehmen zugutekommen. Selbst wenn es zu Entlassungen in einzelnen Betrieben kommt, gibt es weiterhin hohen Bedarf an Arbeitskräften.“