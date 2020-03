Geldgeschenke in der Coronakrise Die Mär vom Helikoptergeld

Krisenzeiten sind panische Zeiten. Und in panischen Zeiten geht so manches durcheinander. Auch semantisch. Kaum hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin angekündigt, die US-Regierung werde wegen der Coronakrise jedem US-Bürger einen Geldbetrag in Form einer Kopfpauschale zukommen lassen, wurde vielerorts gleich von Helikoptergeld gesprochen. So heißt es in einer Pressemeldung des ifo Instituts, Clemens Fuest, Chef des ifo Instituts, lehne „Helikoptergeld für Deutschland ab“.