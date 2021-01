Geldpolitik Amerikas Zukunft besteht aus mehr Inflation und mehr Schulden

Zusammen mit den schon verabschiedeten Programmen beläuft sich der fiskalische Stimulus für die US-Wirtschaft damit auf rund 28 Prozent des BIP. Das ist fast vier Mal so viel wie in der Finanzkrise von 2008 bis 2010. Kein anderes großes Land der Welt hat in der Coronakrise so viel Geld in seine Wirtschaft gepumpt wie Amerika. Selbst Deutschland, das in Europa das meiste Geld gegen die Krise ausgibt, kommt nur auf einen halb so großen fiskalischen Impuls wie die USA.