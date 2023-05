Geldpolitik: Australiens Notenbank erhöht Zinsen überraschend – Signal für weitere Straffung

Australiens Notenbank hat den Leitzins überraschend wieder erhöht und fasst eine weitere geldpolitische Straffung ins Auge. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob den Schlüsselsatz am Dienstag um einen viertel Prozentpunkt an – auf das neue Niveau von 3,85 Prozent. Dies ist das höchste Niveau seit Anfang 2012.