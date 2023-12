Geldpolitik: Bank of England belässt den Leitzins bei 5,25 Prozent

Nach einer Phase rasanter Zinserhöhungen legt die Bank of England (BoE) nunmehr zum dritten Mal in Folge eine Pause ein. Die britische Notenbank beschloss am Donnerstag, den Leitzins bei 5,25 Prozent zu belassen. Die Währungshüter hatten nach 14 Zinsschritten in Folge im September keine Änderungen vorgenommen.