Geldpolitik: Bank of England legt Zinspause ein – Schlüsselsatz bleibt bei 5,25 Prozent

Die BoE erwartet, dass die Inflation in Großbritannien in naher Zukunft weiter deutlich sinken wird – trotz des erneuten Aufwärtsdrucks durch die Ölpreise. Die Notenbank rechnet jedoch damit, dass die Inflation im Dienstleistungssektor erhöht bleiben wird. Mit 6,2 Prozent ist die Inflationsrate in Großbritannien noch immer eine der höchsten in Westeuropa. Zugleich ist die Inflation noch mehr als dreimal so hoch wie das Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent.