Geldpolitik Bank of England weitet Notprogramm zur Bondmarkt-Stützung aus

Die Notenbank will zudem eine Fazilität einführen, die über das Ende dieser Woche hinaus läuft. Sie soll den Liquiditätsdruck mindern, dem Bankkunden aus dem Fondsbereich ausgesetzt sind. Nachschussforderungen an so genannte Liability-Driven-Investment-Fonds (LDI) hatten am Gilt-Markt einen heftigen Ausverkauf bewirkt und die BoE zur Intervention veranlasst.