Geldpolitik: Bank of Japan führt erneut außerordentliche Anleihekäufe durch

Nach Einschätzung des Anleihe-Experten Keisuke Tsuruta von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities hat der Notenbankbeschluss vom Dienstag dazu beigetragen, „dass es eine spürbare Vorsicht am Markt gibt, dass wir uns in Richtung einer Normalisierung der Geldpolitik bewegen.“ Für Tsuruta deutet das in Richtung Beendigung der Negativzinspolitik, was er frühestens Anfang nächsten Jahres erwartet.