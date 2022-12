Geldpolitik: Bank von England hebt Leitzins auf 3,50 Prozent an

Die Bank von England (BoE) hat den Leitzins zum neunten Mal in Serie erhöht. Sie hob ihn am Donnerstag um einen halben Punkt auf 3,50 Prozent an. Im November hatte sie mit einer Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte den größten Zinsschritt seit 33 Jahren vollzogen, um den massiven Preisauftrieb zu bändigen. Der aktuelle Zinsentscheid war intern umstritten: Der Beschluss für die Erhöhung um 50 Basispunkte fiel mit sechs zu drei Stimmen.