Geldpolitik: Barkin (Fed): Inflationsziel muss wegen Glaubwürdigkeit erreicht werden

Die US-Notenbank muss aus Sicht des Fed-Chefs von Richmond, Thomas Barkin, zur Sicherung ihrer Glaubwürdigkeit die Inflation auf die Zielmarke von zwei Prozent zurückdrängen. „Wir haben eine große Waffe, und das ist die Glaubwürdigkeit“, sagte Barkin am Dienstag in einer Rede in Danville im US-Bundesstaat Virginia.