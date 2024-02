Geldpolitik: Bei der EZB herrscht Unsicherheit über den Zeitpunkt für die Zinssenkung

Die Inflation im Euro-Raum sinkt aus Sicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane möglicherweise rascher als bislang gedacht. Die hereinkommenden Daten legten nahe, dass der Prozess des Inflationsrückgangs kurzfristig schneller verlaufen könnte als bisher erwartet, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Vortrag von Lane zu einer Veranstaltung der Brookings Institution in Washington.