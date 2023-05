Geldpolitik „Beim Leitzins der EZB ist auch eine Vier vor dem Komma möglich“

WirtschaftsWoche: Herr Veit, die Teilnehmer an den Finanzmärkten rechnen fest damit, dass die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Leitzinsen erneut anhebt. Teilen Sie die Prognose?

Konstantin Veit: Ich rechne damit, dass die EZB die Leitzinsen um 25 Basispunkte anhebt. Allerdings ist auch ein doppelt so großer Zinsschritt um 50 Basispunkte nicht ausgeschlossen. Was den weiteren Kurs betrifft, so wird vieles davon abhängen, wie sich der unterliegende Inflationsdruck entwickelt, der in der Kernteuerungsrate, also der Teuerung ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, zum Ausdruck kommt. Da ist bisher noch keine nennenswerte Abschwächung zu erkennen. Es besteht das Risiko, dass sich die Kernrate als hartnäckiger erweist, als die EZB sich das wünscht. Die EZB könnte die Zinsen daher sicherlich auf 3,75 Prozent für den Einlagenzins anheben. Auch eine vier vor dem Komma halte ich eventuell für möglich.