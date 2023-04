Geldpolitik: Belgiens Notenbankchef erwartet EZB-Debatte über zwei Zinsoptionen im Mai

Ob ein größerer Schritt um 0,50 Prozentpunkte oder ein geringerer um 0,25 Prozentpunkte anstehe, hänge auch davon ab, wie die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, sich entwickele, sagte Wunsch der Nachrichtenagentur Reuters in Washington am Rande des Frühjahrstreffens des Internationalen Währungsfonds (IWF).