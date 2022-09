Geldpolitik: Bericht: EZB wird wahrscheinlich ab Oktober über Bilanzabbau debattieren

Die EZB hatte die Zinswende im Juli eingeleitet und am Donnerstag die Zinsen bereits zum zweiten Mal in Folge angehoben. Die EZB will zudem fällig gewordene Anleihen im Rahmen ihres Pandemie-Ankaufprogramms PEPP bis mindestens Ende 2024 wieder durch neue Bonds ersetzen. Einer der Insider hielt es für unwahrscheinlich, dass daran etwas geändert wird.