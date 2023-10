Geldpolitik: BOJ schraubt an Zinskurve und definiert langfristige Obergrenze neu

Die Bank of Japan (BOJ) schraubt erneut an der Kontrolle der Zinskurve (YCC). „Die BOJ wird die Obergrenze von 1,0 Prozent für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen als Referenz betrachten“ und ihre umfangreichen Anleihekäufe sowie ihre flexiblen Marktoperationen fortsetzen, erklärte die Zentralbank am Dienstag.