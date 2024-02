Geldpolitik: Britische Inflation verharrt bei 4,0 Prozent - Befürchteter Anstieg bleibt aus

Die britische Inflation hat sich zu Jahresbeginn überraschend auf hohem Niveau stabilisiert. Die Jahresteuerungsrate lag im Januar wie bereits im Dezember bei durchschnittlich 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Januar mit einem Anstieg auf 4,2 Prozent gerechnet. Auch wenn es nun nicht dazu kam, ist die Teuerung auf der Ebene der Verbraucherpreise noch immer doppelt so hoch, wie das Stabilitätsziel der Bank of England (BoE) von zwei Prozent.