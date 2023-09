Geldpolitik: Britische Löhne steigen und machen Zinserhöhung wahrscheinlicher

Angesichts anhaltender Inflationsgefahr wegen des starken Lohnwachstums stehen die Zeichen in Großbritannien weiter auf Zinserhöhung. Die Grundgehälter in den drei Monaten bis Juli lagen 7,8 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das nationale Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Das Lohnwachstum ist damit stärker als der Anstieg der Verbraucherpreise.