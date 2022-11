Geldpolitik: Britischer Schuldenrausch verschlechtert Ausblick für Staatsanleihen erheblich

Anleger machen sich allmählich mit dem schieren Umfang des Kreditbedarfs Großbritanniens in den nächsten Jahren vertraut - und es sieht nicht gut aus. Nach Schätzungen der britischen Banken wird das Nettoangebot an britischen Staatsanleihen im nächsten Haushaltsjahr wahrscheinlich einen neuen Rekord erreichen. Um diese Flut aufzunehmen, wird der Markt nach Berechnungen der Citigroup doppelt so viel neues Geld auftreiben müssen wie in den vergangenen acht Jahren zusammen.