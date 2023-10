Geldpolitik: Bundesbank-Chef hält „gieriges Biest“ Inflation noch nicht für besiegt

Die EZB hat aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel trotz zehn Zinserhöhungen in Serie den Kampf gegen die Inflation im Euroraum noch nicht gewonnen. Mittlerweile sinke die Teuerung zwar wieder, sagte Nagel am Donnerstag in einem Festvortrag anlässlich der Verleihung der Heinrich-Hertz-Gastprofessur in Karlsruhe laut Redetext.