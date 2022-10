Geldpolitik: Bundesbank-Chef Nagel: „Die Zinsen müssen weiter steigen – und zwar deutlich“

Die EZB hatte auf ihrem Treffen in Zypern das Thema angeschnitten, wie Nagels EZB-Ratskollege Peter Kazimir am Donnerstag via Twitter mitteilte. Der Bilanzabbau über eine Verringerung von Anleihebeständen wird in der Fachwelt als „quantitative Straffung“ (QT – Quantitative Tightening) bezeichnet.