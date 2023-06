Geldpolitik: Bundesbank-Chef Nagel unterstützt EZB-Kurs gegen Inflation

Sie sagte auf der Festveranstaltung in Berlin, dass gesunde Gewinnmargen den größten Teil des Lohndrucks in diesem Jahr auffangen würden. Es sei jedoch keine Selbstverständlichkeit, dass Firmen höhere Löhne nicht an die Verbraucher abwälzen würden: Es bestehe die Gefahr, dass es zu einer Lohn-Preis-Spirale komme, sagte die EZB-Direktorin.