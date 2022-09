Geldpolitik: Bundesbank erwartet Rezession und zweistellige Inflation – Deutsche Banken für Zinsschock gut gerüstet

Zinsänderungsrisiken stellen laut Bundesbank für viele Institute eine wesentliche Risikoart dar. Eine Ursache für deren Entstehung liegt in der typischen Geschäftsstruktur: Während die Kreditkunden häufig an einer Darlehensvergabe mit langfristig festgelegtem Zinssatz interessiert sind, wollen die Einleger über ihr Geld kurzfristiger verfügen können. Die Kreditinstitute kommen so ihrer volkswirtschaftlich gewünschten Aufgabe nach, indem sie kurzfristige Einlagen in langfristige Kredite wandeln.