Geldpolitik: Bundesbank-Präsident Nagel: Weitere signifikante Zinsanhebungen nötig

Auf ihrer ersten Zinssitzung im neuen Jahr hatte die EZB am Donnerstag ihre Schlüsselzinsen erneut um einen halben Prozentpunkt nach oben gesetzt. Es war bereits die fünfte Zinserhöhung in Serie und der Straffungskurs soll beibehalten werden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte gleich eine weitere Anhebung um ebenfalls 0,50 Prozentpunkte auf der nächsten Zinssitzung am 16. März an.