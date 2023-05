Geldpolitik: Bundesbank-Präsident Nagel: „Werde nicht nachlassen, bis Preisstabilität wiederhergestellt ist“

Die EZB muss die Zinsen laut Bundesbankchef Joachim Nagel im Kampf gegen die Inflation hochschrauben und dabei Dämpfer für die Wirtschaft in Kauf nehmen. „Das gefällt natürlich nicht jedem“, betonte er am Dienstagabend laut Redetext beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrats der CDU in Berlin.