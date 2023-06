Geldpolitik: Bundesbank-Präsident Nagel: Zinsniveau nicht hoch genug

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann sich im Kampf gegen die hohe Inflation aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel auch nach der achten Zinserhöhung in Folge noch nicht zurücklehnen. Um weiterhin einen sicheren, glaubwürdigen Anker zu bieten, müsse die Geldpolitik in ihrem Vorgehen überzeugen, sagte Nagel am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Frankfurt laut Redetext. Gegenwärtig gehe es vor allem darum, mit Leitzinserhöhungen zu überzeugen. Der relevante Leitzins, der Einlagesatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, sei mit derzeit 3,5 Prozent noch nicht hoch genug. „Ich denke, damit ist noch kein ausreichend hohes Niveau erreicht“, sagte Nagel.