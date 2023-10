Geldpolitik : Bundesbank-Präsident sieht Höhepunkt der Inflation überwunden

Zur Konjunktur in Deutschland sagte Nagel: „Deutschland ist jetzt nicht der kranke Mann in Europa.“ Die Wirtschaftsleistung dürfte im laufenden Jahr zwar sinken - die Auslandsnachfrage in der Industrie sei deutlich rückläufig, dem Bau machten die gestiegenen Finanzierungskosten zu schaffen und die privaten Haushalte hielten sich beim Verbrauch zurück. Aber die Arbeitsmarktlage sei weiterhin gut. „Wir sehen kräftige Lohnzuwächse,“ sagte Nagel. Mit der rückläufigen Inflation werde auch der private Verbrauch wieder anziehen.