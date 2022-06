Geldpolitik: Bundesbank-Präsident warnt vor zu zögerlichen Schritten gegen Inflation

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat davor gewarnt, zu spät und mit zu zögerlichen Schritten auf den anhaltenden Inflationsschub im Euro-Raum zu reagieren. Dann könnten sogar noch stärkere Zinserhöhungen notwendig werden, um die Inflation in den Griff zu bekommen, sagte er am Donnerstag laut Redetext auf einer Konferenz zur Geldpolitik und den Erwartungen von Haushalten und Unternehmen in Eltville.