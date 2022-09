Geldpolitik: Bundesbankchef Nagel: Weitere Zinsanhebungen müssen kommen

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält höhere Zinsen in der Euro-Zone ungeachtet der drohenden Rezession für notwendig. „Die Hauptsache ist momentan die Inflationsbekämpfung“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag laut Redemanuskript bei einer Veranstaltung in Luzern. Der EZB-Rat habe mit den beiden deutlichen Zinsanhebungen im Juli und September entschlossen gehandelt. „Weitere Straffungsschritte sind in Aussicht gestellt und werden aus meiner Sicht kommen müssen“, sagte Nagel.