Geldpolitik: Centeno (EZB): Bald Voraussetzungen für Kursumkehr der EZB gegeben

Centeno zufolge sollte die EZB die Zinsen solange konstant halten, bis alle Anzeichen einer fallenden Inflation mit einer Rückkehr der Teuerung zur Notenbankzielmarke von zwei Prozent im Einklang stünden. In den vergangenen Wochen hätten sich die Erwartungen verfestigt, dass die Inflation auf dieses Ziel von 2,0 Prozent zusteuere, sagt er. Man müsse aber vorsichtig bleiben. Die Annäherung an das Inflationsziel werde wohl in den nächsten paar Monaten bis 2025 geschehen, wobei die Schlussphase langsamer verlaufen werde. Centeno gilt im 26-köpfigen EZB-Rat, der über die Zinsen entscheidet, als Vertreter einer eher lockeren Linie in der Geldpolitik.