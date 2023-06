Geldpolitik: Chinas Notenbank senkt Kosten für kurzfristige Kredite – Leitzins dürfte folgen

„Mit Blick auf die Zukunft könnte die PBOC den Leitzins geringfügig anpassen, um das Kreditwachstum anzukurbeln und Inflationsprobleme in den kommenden Quartalen zu vermeiden“, so Analyst Marco Sun von der MUFG Bank. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass der Schlüsselsatz LPR (Loan Prime Rate), der zur Festlegung der Verbraucherkredit- und Hypothekenzinsen dient, am kommenden Dienstag gesenkt wird.